"Eine Fußball-Legende, die die ganze Mannschaft zum Erfolg zerrt": Mats Hummels nach wildem Ende im Derby zwischen der Roma und Lazio gefeiert

Jagdszenen in Rom: Mats Hummels löst wilde Rangeleien aus, sein Trainer muss sich entschuldigen.

Mats Hummels sprang auf wie von der Tarantel gestochen - und lag nur zwei Sekunden später schon wieder am Boden, die Hände vors Gesicht geschlagen. Sein Gegenspieler Taty Castellanos, deutete der erboste Hummels später an, habe ihn getreten und dann per Kopfstoß zu Fall gebracht. Die Szene in der Nachspielzeit sorgte beim bis dahin wohltemperierten Römer Derby für eine Explosion - Opfer Hummels war bei der zweiminütigen Rangelei mittendrin und peitschte die Fans auf.

Die Gazzetta dello Sport schrieb von einem "Mega-Zoff" im 184. Derby della Capitale zwischen Hummels' AS Rom und dem Stadtrivalen Lazio (2:0). Tuttosport sah ein "stürmisches Ende", der Corriere dello Sport berichtete von "Caos totale".