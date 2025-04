"Ein Unterschiedsspieler": FC Bayern gibt Verpflichtung von Michael Olise bekannt

Der FC Bayern München hat Michael Olise vom englischen Erstligisten Crystal Palace verpflichtet. Der 22-Jährige erhält beim FCB einen Vertrag bis 2029.

Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern, sagt in der offiziellen Mitteilung des Vereins: "Michael Olise ist ein Unterschiedsspieler, der mit seiner Spielweise großes Interesse geweckt hat. Wir wollen neue Impulse in unserer Mannschaft, neue Energie, neue Ideen - dafür stehen Spieler wie Michael Olise. In den Gesprächen hat er schnell signalisiert, dass er unbedingt zum FC Bayern möchte. Wir freuen uns sehr auf ihn, er wird unser Spiel bereichern."

Sportdirektor Christoph Freund wird wie folgt zitiert: "Michael ist schnell, trickreich, torgefährlich und offensiv sehr variabel einsetzbar. Seine Statistiken bei Toren und Assists sind heute schon hervorragend. Mit seinen 22 Jahren ist Michael bereits sehr weit, zudem ist er hungrig und hat noch sehr viel Potential. Für Spieler wie Michael Olise kommen die Fans ins Stadion."

Olise selbst sagt: "Die Gespräche mit dem FC Bayern waren sehr positiv und ich bin sehr glücklich, nun bei einem so großen Verein zu spielen. Das ist eine tolle Herausforderung, und genau danach habe ich gesucht. Ich möchte mich auf diesem Niveau beweisen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir mit unserer Mannschaft in den kommenden Jahren so viele Titel wie möglich gewinnen."