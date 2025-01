Ein unglaublicher Dezember und die Prophezeiung einer Legende: Wie der einstige BVB-Flop Alexander Isak zu einem 180-Millionen-Euro-Stürmer wurde

Beim BVB war er einst noch nicht so weit, mittlerweile ist Isak kaum noch zu stoppen.

Der Dezember 2024 hätte wahrscheinlich niemals enden sollen, wäre es nach Alexander Isak gegangen. Im letzten Monat des Jahres präsentierte sich der Stürmer von Newcastle United unaufhaltsam, traf in jedem Spiel und sammelte so satte acht Tore in sechs Partien ein. Hinzu kamen auch noch zwei Assists.

Es ist jedoch fürwahr nicht nur dieser unglaubliche Dezember, der Isak zu einem der gefragtesten Angreifer der Welt macht. Vielmehr hat sich der 25-Jährige in Newcastle so gut entwickelt, wie man es ihm bei Borussia Dortmund offenbar vor einigen Jahren noch nicht zutraute.