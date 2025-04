"Ein typisches Schalke-Spiel in der 2. Bundesliga": S04-Fans verspotten England nach EM-Auftakt gegen Serbien

Nach dem glücklichen 1:0-Auftaktsieg Englands bei der EM gegen Serbien haben sich einige Fans des FC Schalke 04 den Spaß erlaubt, den Auftritt der Three Lions auf den Arm zu nehmen.

"Eigentlich alles wie immer... Ein typisches Schalke-Spiel in der 2. Bundesliga... nur, dass Schalke England war und Serbien Elversberg", hieß es unter anderem auf X (vormals Twitter). Ein anderer User schrieb: "Es kann doch nicht sein, dass England die schlechteste Performance diese Saison auf Schalke gezeigt hat."

Einige Nutzer zogen sogar direkte Parallelen zu jüngsten Schalker Leistungen: "Bei Gott, das ist die schlechteste Idee mit Ball in der Veltins Arena seit Dimitrios Grammozis." Und auch der aktuelle Trainer der Königsblauen, Karel Geraerts, bekam sein Fett weg: "Das, was England spielt, ist auch kein Stück besser als das, was Schalke sonst unter Karel Geraerts in der Veltins-Arena spielt."