Bei Dortmunds Pleite gegen Frankfurt sorgten zwei Szenen im Eintracht-Strafraum für hitzige Diskussionen. Nun reagierte der DFB.

Borussia Dortmunds hat in Form von Sportdirektor Sebastian Kehl und Kapitän Emre Can nach der 0:2-Niederlage des BVB bei Eintracht Frankfurt am Freitagabend heftige Kritik an Schiedsrichter Daniel Schlager geübt. Grund waren zwei aus Dortmunder Sicht elfmeterwürdige Szenen, auf die der DFB nun reagierte.