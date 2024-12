"Ein extrem nerviger Spieler": Wesley Sneijder ätzt gegen einen langjährigen Star des FC Barcelona

Wesley Sneijder hatte in seiner Karriere so manches Duell mit Sergio Busquets. An dem Ex-Barça-Star ließ er nun kein gutes Haar.

Der ehemalige niederländische Nationalspieler Wesley Sneijder hat zu einer heftigen Lästerei in Richtung Sergio Busquets ausgeholt. Der frühere Barcelona-Star habe ihn während der Duelle gegeneinander mit übertriebener Schauspielerei zur Weißglut getrieben.

"Busquets war ein extrem nerviger Spieler", sagte Sneijder, der unter anderem für Real Madrid und Inter Mailand spielte, bei Ziggo Sport. "Er hat immer ausgeteilt, konnte aber nie selbst einstecken. Sobald er nur einen kleinen Tritt bekam, hat er geschrien. Eine absolute Heulsuse."

Er habe "in jedem Spiel Kämpfe mit ihm gehabt", führte Sneijder aus, der seine Karriere 2019 beendete. "An einem Punkt sagte ich ihm: 'Wir sehen uns im Sommer auf Ibiza, dann reden wir wieder'."