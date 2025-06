"Ein bisschen meine zweite Heimat!" Verliert der DFB einen Shootingstar der Bundesliga an eine andere Nation?

Aktuell spielt er für Deutschland bei der U21-EM in der Slowakei. Doch ob Paul Nebel auch für die A-Nationalmannschaft des DFB spielt, ist fraglich.

Paul Nebel war einer der Shootingstars der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Mit zehn Toren und sieben Vorlagen in 33 Pflichtspielen war er einer der Garanten dafür, dass Mainz 05 in der kommenden Saison international in der Conference League vertreten sein wird. Auch im DFB-Nachwuchs ist Nebel mittlerweile gesetzt, perspektivisch wird ihm der Sprung in die A-Nationalmannschaft zugetraut. Doch ob es so kommt, ist offenbar fraglich.