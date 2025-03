"Ein Bild der Trägheit": Carlo Ancelotti ist bei Real Madrid wegen einer Sache offenbar sehr beunruhigt

Die Niederlage am Wochenende war ein echter Rückschlag für die Königlichen, die sich auf einem guten Weg wähnten.

Zumindest für einige Augenblicke konnte Antonio Rüdiger die aufziehende Krisenstimmung bei Real Madrid abschütteln. Am Montag feierte der deutsche Nationalspieler seinen 32. Geburtstag, ehe er wieder den Fokus auf das Champions-League-Derby gegen Atlético Madrid richtete. Nach den jüngsten Dämpfern ist der Titelverteidiger im Stadtduell zum Erfolg verdammt.

Vor dem Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag (21 Uhr) ist Trainer Carlo Ancelotti der Ernst der Lage mehr als bewusst. "Spielen wir so wie heute", sagte er nach der 1:2-Ligapleite bei Real Betis in Sevilla am vergangenen Samstag, "werden wir am Dienstag nicht gewinnen. Das ist offensichtlich. Ich hoffe, das hilft uns, um aufzuwachen."