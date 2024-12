Der Neuzugang vom BVB kommt in der Ewigen Stadt immer besser zurecht und liefert starke Leistungen ab.

Wieder in der Startelf, dazu ein klarer Sieg: Rio-Weltmeister Mats Hummels hat nach dem 3:0 seines neuen Klubs AS Rom in der Europa League gegen Sporting Braga viel Lob erhalten. Auch der neue Trainer Claudio Ranieri wurde von den italienischen Zeitungen hervorgehoben.