"Ein anderes Barça als damals": Robert Lewandowski schickt vor CL-Duell Kampfansage an den FC Bayern

Robert Lewandowski trifft auf seinen Ex-Verein. Gegen die Bayern will der Barcelona-Stürmer dieses Mal besser abschneiden.

Am Mittwochabend kommt es in der Champions League zum direkten Duell zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona. Barça-Stürmer Robert Lewandowski schickt eine Kampfansage an seinen ehemaligen Klub.

"Es wird diesmal ein ganz anderes Spiel als beim letzten Mal, als wir auf Bayern getroffen sind", zeigte sich der Pole gegenüber der Sport Bild selbstbewusst. "Bayern spielt guten Fußball", dennoch seien die Katalanen "ein anderes Barça als damals."

Vor allem mit dem neuen Trainer Hansi Flick traut Lewandowski der Blaugrana viel zu. "Wir sind in einer anderen Position und Verfassung mit Hansi Flick. Wir sind bereit für Bayern", stellte er klar.