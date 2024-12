"Eher nicht so gut": Julian Nagelsmann hadert am Rande der WM-Quali-Auslosung

Julian Nagelsmann hadert mit der langen Pause bis zu den nächsten Länderspielen.

Julian Nagelsmann wird nach einem Monat ohne Länderspiel schon langsam ungeduldig - dabei folgen noch drei weitere. "Das ist einerseits gut, weil man gut reflektieren kann", sagte der Fußball-Bundestrainer am Rande der Auslosung der europäischen WM-Qualifikationsgruppen in Zürich. "Andererseits ist es eher nicht ganz so gut, wenn man gerade im Flow ist."

Erst im März geht es für die deutsche Nationalmannschaft mit dem Nations-League-Viertelfinale weiter. Nagelsmann will zwar auch die Wartezeit "maximal gut nutzen", aber es gibt klare Grenzen. "Ich werde mit den Spielern in Kontakt bleiben, ab und an Videositzungen machen", kündigte er an, die Nationalspieler seien mit ihren Vereinen allerdings in einem "extrem eng getakteten Spielplan" stark ausgelastet.