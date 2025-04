"Eher fürs Ausland gemacht": Ex-Nationalspieler hatte große Zweifel an Thomas Tuchels Engagement beim FC Bayern

Julian Draxler spielte einst unter Thomas Tuchel. An dessen Erfolg in München glaubte er nicht.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Julian Draxler, derzeit beim katarischen Verein Al-Ahli SC unter Vertrag, hat sich kritisch zur Zeit von Trainer Thomas Tuchel beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München geäußert.

"Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass ein Top-Trainer wie Thomas und ein Top-Klub wie Bayern perfekt matchen würden", sagte der 31-Jährige bei ran.de. "Allerdings hatte ich immer irgendwie den Eindruck, dass Thomas eher fürs Ausland gemacht ist. Er passt mit seiner eigenen Art eher zu ausländischen Klubs, wo es auch mal turbulenter zugeht."

Draxlers Meinung nach war es "schon sehr beeindruckend", wie Tuchel "PSG über so eine lange Zeit geführt" habe. Zwar sei auch der FC Bayern für den ehemaligen Schalker einer der "besten Klubs der Welt". Dennoch, so Draxler weiter: "Aber ich hatte von Anfang an meine Zweifel, ob das bayerische Mia San Mia mit dem doch eher eigenen Kopf von Thomas zusammenpasst."