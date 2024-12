Dynamo Dresden vs. Hertha BSC II heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Testspiel im TV und Livestream?

Dynamo Dresden und Hertha BSC II stehen sich heute in einem Testspiel gegenüber. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt.

Mitten in der Saison ist Dynamo Dresden noch einmal für ein Testspiel im Einsatz. Am heutigen Donnerstag, den 5. September, kriegen es die Sachsen mit dem Regionalligisten Hertha BSC II zu tun. Die Partie auf dem Walter-Fritzsch-Akademie Rasenplatz 1 in Dresden wird um 15 Uhr angestoßen.