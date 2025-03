Dynamo Dresden vs. FK Teplice heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Testspiel der SGD im TV und Livestream?

Dynamo Dresden testet heute gegen FK Teplice. Wir versorgen Euch mit den Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Während der Länderspielpause veranstalten einige Mannchaften Testspiele. Dynamo Dresden trifft am heutigen Donnerstag, den 20. März, auf FK Teplice aus Tschechien. Anstoß der Begegnung ist um 15.30 Uhr, als Schauplatz der Begegnung dient die AOK Plus Walter-Fritzsch-Akademie in Dresden.

Wird es eine Möglichkeit die Partie zu sehen? SPOX hat die Antwort!