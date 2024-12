Dynamo Dresden vs. Darmstadt 98, DFB-Pokal heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die 2. Runde im TV und Livestream?

Darmstadt 98 gastiert bei Dynamo Dresden in der 2. Runde des DFB-Pokals. Wer zeigt das Duell live im TV und Stream? Hier gibt's die Antwort.

Dynamo Dresden vs. Darmstadt 98 heißt es am heutigen Mittwoch (30. Oktober) in der 2. Runde des DFB-Pokals. Im Rudolf-Harbig-Stadion duellieren sich beide Teams ab 20.45 Uhr.

Wer überträgt Dynamo Dresden vs. Darmstadt 98 heute im DFB-Pokal im Free-TV und Livestream? SPOX hat die Infos!