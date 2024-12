Dynamo Dresden empfängt heute in der 3. Liga Alemannia Aachen zum Duell. Wer die Begegnung am 8. Spieltag live im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr hier.

Dynamo Dresden bekommt es am heutigen Sonntag, den 28. September, in der 3. Liga mit Alemannia Aachen zu tun. Die Begegnung wird um 13.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden angestoßen.