Dynamo Dresden, Testspiel heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt Kamenzer Auswahl vs. SGD im TV und Livestream?

Dynamo Dresden testet heute im Rahmen der Saisonvorbereitung gegen eine Kamenzer Auswahl. Alle Infos zur Übertragung gibt’s hier bei SPOX!

Der Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden bestreitet am heutigen Samstag, den 28. Juni, ein Testspiel gegen eine Kamenzer Auswahl. Diese setzt sich aus Spielern der Ostsächsischen Nachwuchsakademie (ONFA) sowie aus den Vereinen Einheit Kamenz, Thonberger SC, Grün-Weiß Elstra und Aufbau Deutschbaselitz zusammen. Für die SGD ist es nach dem Trainingsauftakt am 22. Juni bereits das zweite Vorbereitungsspiel. Anstoß ist um 14 Uhr im Stadion der Jugend in Kamenz.

Die Informationen zur Übertragung erhaltet Ihr in diesem Artikel.