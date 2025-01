Dynamo Dresden, 3. Liga Derby: Wo läuft Energie Cottbus vs. SGD heute live im Free-TV und Livestream?

Energie Cottbus empfängt die SGD zum Auftakt des 21. Spieltags in der 3. Liga. Hier gibt es die Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Article continues below

Article continues below

Topspiel in der 3. Liga! Am 21. Spieltag empfängt Tabellenführer Energie Cottbus die zweitplatzierte SGD zum Derby. Mehr geht nicht! Während sich Herbstmeister Dresden zum Rückrundenauftakt mit 2:3 der Viktoria aus Köln geschlagen geben musste, zog Energie mit einem 2:0 bei Arminia Bielefeld an Dynamo vorbei und grüßt nun mit zwei Punkten Vorsprung vom Platz an der Sonne.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.