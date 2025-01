Teddy de Beer ist Ende Dezember verstorben. Der BVB nahm am Freitagabend Abschied von seiner Torwartlegende.

Am 30. Dezember ist Wolfgang "Teddy" de Beer im Alter von nur 60 Jahren überraschend verstorben. "Sein Tod macht uns alle sprachlos", schrieb Borussia Dortmund in seinem Nachruf am Neujahrstag. Nun nahm der BVB beim ersten Heimspiel des neuen Jahres gegen Bayer 04 Leverkusen auf großer Bühne Abschied von seiner Torwartlegende.