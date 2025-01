Dschungelcamp trifft auf Eintracht Frankfurt: RTL plant skurrile Konferenz in der Europa League

Wenn Fußball auf Trash-TV trifft: Für den kommenden Europa-League-Spieltag plant RTL ein skurriles Experiment.

Der Fernsehsender RTL hat für den letzten Spieltag der Europa League ein ungewöhnliches Format angekündigt. Auf der kostenpflichtigen Streamingplattform RTL+ bietet der Privatsender aus Köln am Donnerstag eine Konferenz an, in der das letzte Spiel der Ligaphase von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt gegen die AS Rom im Wechsel mit der Reality-TV-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gezeigt wird.