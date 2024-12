Marc-André ter Stegen erfolgreich am Knie operiert - Saison für Barcelona-Keeper wohl gelaufen

Marc-André ter Stegen ist nach seinem Patellasehnenriss erfolgreich operiert worden. Der 32-Jährige fällt wohl für den Rest der Saison aus.

Der deutsche Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen ist nach seinem Patellasehnenriss im rechten Knie erfolgreich operiert worden.

Das teilte sein Klub FC Barcelona am Montagnachmittag mit. Dabei machten die Katalanen keine weiteren Angaben zu seiner Ausfallzeit, ter Stegen dürfte aber wohl den Rest der Saison verpassen.

Ter Stegen hatte sich die Verletzung am Sonntag während des Spiels beim FC Villarreal (5:1) zugezogen. Der 32-Jährige fing eine Flanke ab und kam danach unglücklich mit dem rechten Bein auf, der Keeper blieb schreiend am Boden liegen, ehe die Teamärzte herbeieilten.

Ter Stegen musste anschließend mit einer Trage vom Platz gebracht werden. "Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Ich bin traurig", sagte Barça-Coach Hansi Flick nach der Partie.

Noch in der Nacht wurde der deutsche Torhüter in ein Krankenhaus gebracht. In der TV-Sendung El Chiringuito tauchte später ein Video auf, welches zeigt, wie ter Stegen die Klinik im Rollstuhl verlassen musste. Dabei wurde sein rechtes Bein gestützt und hochgehalten.