Double von England-Trainer Gareth Southgate: Fans der Three Lions besingen deutschen Polizisten

Nach dem Einzug ins Finale der EM 2024 haben die englischen Fans in Dortmunds Innenstadt einen deutschen Polizisten besungen, der ihrem Nationalcoach Gareth Southgate äußerst ähnlich sieht.

Auf Social Media kursieren diverse Videos, in denen zu sehen ist, wie sich eine Vielzahl von englischen Anhängern um den vermeintlichen Southgate-Doppelgänger versammelt und diesen im Anschluss enthusiastisch besingt.

Angelehnt an den Hit "Whole Again" der Popband Atomic Kitten aus dem Jahr 2000 feierten die Three-Lions-Fans den Beamten mit ihrer umgedichteten "Southgate you're the one, you still turn me on, football's coming home again"- Version.

Der Polizist selbst ließ die Aktion mit verschränkten Armen und leicht gequältem Lächeln über sich ergehen.