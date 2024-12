"Der Albtraum ist endlich vorbei": Dopingsperre gegen Paul Pogba deutlich verkürzt

Die Dopingsperre gegen den französischen Fußballstar Paul Pogba ist von vier Jahren auf 18 Monate verkürzt worden. Das sagte der Generaldirektor des Internationalen Sportgerichtshofs CAS am Freitag auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP.

"Ich bestätige die Entscheidung: 18 Monate Sperre ab dem 11. September 2023", sagte Matthieu Reeb, die Begründung für die Entscheidung werde später veröffentlicht.

"Der Albtraum ist endlich vorbei", sagte Pogba in einem Statement, aus dem französische Medien zitieren: "Ich freue mich auf den Tag, an dem ich meine Träume wieder wahr machen kann. Es war eine extrem schmerzhafte Periode in meinem Leben. Ich kann es nicht erwarten, auf den Platz zurückzukehren."

Pogba, Weltmeister von 2018, war Ende Februar bis 2027 gesperrt worden. Nach derzeitigem Stand darf der 31-Jährige am 11. März 2025, also noch in der aktuellen Saison, wieder auflaufen.