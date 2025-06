Dieses Spiel wollte (fast) niemand sehen! Erschreckende Minus-Kulisse für den FC Chelsea bei der Klub-WM

Ein Hype um die Klub-WM will in Amerika noch nicht so recht entfachen. Dies bekamen nun der FC Chelsea und Los Angeles FC zu spüren.

Fast 50.000 freie Sitze, kaum Stimmung: Chelsea-Coach Enzo Maresca hat die Atmosphäre zum Auftakt der Klub-WM als "eigenartig" bezeichnet. Nur 22.000 Fans wollten das 2:0 (1:0) gegen den Los Angeles FC im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta sehen, 71.000 Zuschauer finden in der Heimat der MLS-Fußballer von Atlanta United und der NFL-Footballer der Atlanta Falcons Platz.