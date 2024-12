"Dieser Junge war besessen davon, besser zu werden": Wie Shootingstar Anrie Chase vom VfB Stuttgart sieben Jahre Entwicklungsrückstand aufholte

Anrie Chase hatte einst einen riesigen Entwicklungsrückstand. Dank tadelloser Einstellung und harter Arbeit ist er nun auf der Überholspur.

"Auffällig" ist ein Wort, das Anrie Chase ziemlich gut beschreibt. Und das auf vielen Ebenen. Zum einen wäre da das imposante Erscheinungsbild des Senkrechtstarters vom VfB Stuttgart. Mit seiner schwarzen Lockenpracht sticht der 20-Jährige naturgemäß aus der Masse heraus. Dazu gesellt sich sein imposanter Körperbau. Der 1,88 Meter große Abwehrspieler ist ein echtes Kraftpaket und damit ein Albtraum für viele Kontrahenten.

Auffällig ist aber auch, welchen Werdegang er genommen hat. In Zeiten, in denen Karrieren quasi am Reißbrett geplant und in Jugendakademien umgesetzt werden, kommt Chase wie eine Anomalie daher. Erst mit zwölf Jahren begann er mit dem Fußballspielen, jetzt tritt er in der Champions League gegen Kylian Mbappe und Vinicius Junior an. Mit dem Youngster hat der VfB ein besonderes Juwel in seinen Reihen und Chase muss womöglich schon bald eine wichtige Zukunftsentscheidung treffen.