"Die Welt dreht sich nicht um dich": Privatfehde zwischen Rafael van der Vaart und Barcelonas Lamine Yamal geht in die nächste Runde

Rafael van der Vaart legt noch einmal in Richtung des Spanien-Stars nach - relativiert aber auch seine Kritik am Youngster.

Rafael van der Vaart, ehemaliger niederländischer Nationalspieler und Ex-Bundesliga-Star beim Hamburger SV, hat noch einmal Kritik in Richtung von Spaniens Lamine Yamal vom FC Barcelona nachgelegt. Er hatte das Verhalten des Teenagers auf dem Platz im Nations-League-Hinspiel des Europameisters in den Niederlanden beanstandet - und nach dem Weiterkommen von Lamine Yamal und Co. vom 17-Jährigen einen Social-Media-Post kassiert. Nun machte van der Vaart klar, dass sich Lamine Yamal nicht um die Worte des heutigen TV-Experten kümmern solle. Gleichzeitig forderte er den Spanier aber auch auf, sich nicht zu wichtig zu nehmen.