Fast 40 Millionen für 0 Einsätze! Die teuersten Spieler, die nie für den verkaufenden Klub gespielt haben

Null Spiele für einen Klub und trotzdem Einnahmen in Millionenhöhe? Das gibt es längst. Ein Überblick über die teuersten Transfers von Spielern, die nie für den verkaufenden Verein gespielt haben.

Sollte Borussia Dortmund mit Leihgabe Yan Couto nach Ablauf der aktuellen Saison zufrieden sein und entsprechende Vertragsklauseln greifen, wird der BVB den Brasilianer verpflichten - angeblich für eine festgelegte Summe in Höhe von 25 Millionen Euro. Tritt dieser Fall ein, hätte Couto seinem Stammverein Manchester City einen derart hohen Betrag eingebracht, ohne in fünf Jahren je ein Pflichtspiel für Englands Meister seit seinem Wechsel 2020 bestritten zu haben.

Leihen sind nichts Neues in der Karriere des 1,68 Meter großen Außenverteidigers. In den vergangenen vier Spielzeiten verrichtete Couto nämlich nur als Leihspieler seinen Job. Die Reise ging im Sommer 2020 los, als er eine Saison beim spanischen Klub FC Girona verbrachte. In der Saison darauf war der SC Braga aus Portugal sein Zuhause, ehe sich die Cityzens erneut mit Girona auf eine Leihe einigten - dieses Mal jedoch nicht für eine, sondern für zwei Saisons.