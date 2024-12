"Die Jungs hatten Angst": Kein Nachtisch bei Al-Nassr wegen Cristiano Ronaldo

Ronaldo lässt auch mit seinen 39 Jahren weiterhin nicht nach und befindet sich in Top-Form. Der Grund dafür sind unter anderem auch seine Disziplin und sein Engagement, was seine Fitness angeht. Sein Streben nach der perfekten Ernährung hat ihn sogar zu einem Vorbild für seine Teamkollegen in Saudi-Arabien gemacht, wie der Brasilianer Alex Telles nun enthüllte.

In einem Interview mit Globo Esporte verriet Alex Telles, der mit Ronaldo auch bei Manchester United zusammengespielt hat, Folgendes: "Er hat seine eigene Mahlzeit. Das Essen ist anders, der Ernährungsberater kommt mit dem bereits gefüllten Teller zu ihm. Was isst er? Natürliche Sachen, Lachs, Quinoa, Avocado ... Dann schaut er spaßeshalber auf die Teller der anderen Spieler."

"Am Anfang hatten die Jungs deshalb Angst, sich Nachtisch zu nehmen. Wir wissen, wie fit er ist, wie stark er auf sich achtet, und jeder folgt gerne seinem guten Beispiel. Er nimmt nach dem Mittagessen einen Proteinshake, nach 15 Tagen standen etwa 20 Shakes auf dem Tisch. Jeder hat den Ernährungsberater danach gefragt, um zu sehen, ob da etwas Magisches drin ist", sagte Alex Telles.