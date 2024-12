"Die Hütte wird brennen": FC Bayern ist vor Aston Villa gewarnt, Harry Kane kann wohl spielen

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany will die Entscheidung über einen Einsatz von Harry Kane im CL-Duell bei Aston Villa erst am Spieltag fällen.

"Harry hat trainiert heute, das ist gut gelaufen", sagte der Coach am Dienstag, "aber wie immer müssen ein bisschen abwarten, um sicher zu sein, dass es so bleibt und um morgen in aller Ruhe die richtige Entscheidung zu treffen."

Kane hatte sich im Bundesliga-Topspiel am vergangenen Samstag gegen Bayer Leverkusen (1:1) am Knöchel verletzt. Dass er am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in Birmingham auflaufen kann, ist wahrscheinlich. Er selbst hatte schon am Wochenende gesagt, sein Fuß sei "okay".

Kompany erwartet bei seiner Rückkehr auf die Insel ein ähnliches Duell wie gegen Bayer. Villa agiere ähnlich wie es Leverkusen im Topspiel getan habe, lauere auf Konter und spiele gerne Bälle in den Rücken der gegnerischen Abwehr. "Die Hütte wird brennen", prophezeite Flügelstürmer Serge Gnabry zudem.