Schweren Herzens sagt Trent Alexander-Arnold dem FC Liverpool Goodbye. Seine nächste Station wird voraussichtlich Real Madrid.

Trent Alexander-Arnold wird den FC Liverpool am Saisonende verlassen, das bestätigte der Rechtsverteidiger am Montag in einer emotionalen Botschaft bei Instagram. Und laut Transferexperte Fabrizio Romano ist Alexander-Arnolds Wechsel zu Real Madrid bereits beschlossene Sache.