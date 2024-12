"Die FIFA verkauft ihre Seele": Pressestimmen zur Vergabe der WM 2024 nach Saudi-Arabien

"Schamlosigkeit", "korrumpierter Entscheidungsprozess", "hässlicher Tag": Die Pressestimmen zur Vergabe der WM an Saudi-Arabien fallen derbe aus.

Die WM 2034 wurde offiziell nach Saudi-Arabien vergeben. Die internationalen Pressestimmen zur offiziellen Verkündung der FIFA fallen deutlich aus.

ENGLAND

The Telegraph: "Groteske Verbeugung der FIFA vor Saudi-Arabien. Der feigste Ausverkauf in der Geschichte des Sports - heimlich, per Akklamation, ohne auch nur den Hauch einer wirklich unabhängigen Prüfung."

Guardian: "Die Schamlosigkeit des Vorgehens der FIFA wurde in Zürich in einer Demonstration der Verachtung für Regierungsführung, Demokratie, Liebe, Hoffnung und gesunden Menschenverstand deutlich."

The Sun: "New World Order. Die FIFA hat das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Welt verkündet."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Die Zukunft des Fußballs läuft in Richtung arabischen Golf, auf einem Teppich aus Erdöl-Dollar."

Corriere dello Sport: "Saudi-Arabien bleibt eine absolute Monarchie, die die Todesstrafe vorsieht und die Meinungsfreiheit einschränkt - doch Frauen dürfen inzwischen Autofahren, arbeiten und müssen nicht den Vollschleier tragen."

La Repubblica: "Eine WM in der Wüste des Rechtsmangels."