Vor einem Jahr war Trauer angesagt beim MSV Duisburg. Nun stehen die Zebras vor dem Aufstieg - auch dank eines sensationellen Zuspruchs der Fans.

Wiederauferstehung ausgerechnet an Ostern? So könnte es kommen, doch dafür müssten einige Ergebnisse in die gewünschte Richtung laufen. Dennoch: Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der MSV Duisburg in die 3. Liga und damit in den bezahlten Fußball zurückkehrt.