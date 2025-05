Wer gewinnt den Goldenen Schuh für Europas besten Torjäger? Der derzeit Führende kann noch von zwei Superstars eingeholt werden.

Auch in dieser Saison vergibt die UEFA wieder die Auszeichnung des Goldenen Schuhs für den besten Liga-Torjäger in Europa. Der momentan in Führung liegende Profi kann aber noch abgefangen werden - und zwar von Real Madrids Kylian Mbappe und Liverpools Mohamed Salah.