Die Chancen der Außenseiter wachsen! Welche Auswirkungen das DFB-Comeback von Toni Kroos hat

Durch die Rückkehr von Toni Kroos ins DFB-Team wird sich in der Truppe von Bundestrainer Julian Nagelsmann einiges ändern. Diese Auswirkungen könnte das Kroos-Comeback auf die Nationalmannschaft haben.

Toni Kroos kommt zurück in die deutsche Nationalmannschaft - und dies wird Auswirkungen haben. Idealerweise auf die gesamte Leistung des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Doch da bat Kroos bereits um Realismus: "Natürlich will ich helfen, ich bin aber nicht der Heilsbringer, davon kann sich mal jeder direkt verabschieden. Ich sehe mich als ein Rädchen, das hoffentlich in ein anderes greift. Wir brauchen nicht denken, dass wir durch diesen Kniff jetzt zum Favoriten würden."

Deutlich wahrscheinlicher wird sein, dass Kroos' Rückkehr Einfluss auf einige Spieler hat. Falls sich ein Wettanbieter findet, bei dem man Geld darauf setzen kann, dass im ersten EM-Spiel gegen Schottland Kroos, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Ilkay Gündogan nicht gemeinsam in der Startelf aufgeboten werden, sollte man vielleicht ein paar Münzen locker machen.

SPOX blickt auf mögliche Auswirkungen des Kroos-Comebacks und geht unterschiedliche Modelle durch.