Didier Deschamps spricht über Debatte um Kylian Mbappé: "Ab einem bestimmten Punkt ..."

Kylian Mbappé spielt in den anstehenden Länderspielen nicht für Frankreich, stand zuletzt aber in Real Madrids Startelf.

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hat sich zu der jüngsten Kontroverse rund um seinen Superstar und Kapitän Kylian Mbappé von Real Madrid geäußert.

Deschamps hatte Mbappé für die anstehenden Nations-League-Spiele gegen Israel (10. Oktober) und Belgien (14. Oktober) nicht nominiert. Der Stürmer soll sich stattdessen ausruhen und eine dringend benötigte Erholungspause bekommen.

Überraschenderweise stand Mbappé dann am Samstagabend aber im jüngsten Pflichtspiel mit Real gegen Villarreal in der Startelf der Königlichen. 70 Minuten lang wirkte der 25-Jährige mit, ehe Rodrygo für ihn in die Partie kam.