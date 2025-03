DFB-Team: Wo läuft Deutschland vs. Italien im Viertelfinale der Nations League heute live im Free-TV und Livestream?

Deutschland empfängt im Viertelfinal-Rückspiel der Nations League Italien. Wo Ihr die Partie live sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Teil zwei im Viertelfinale der Nations League: Deutschland empfängt Italien zum Rückspiel. Am heutigen Sonntagabend, den 23. März, fällt im Dortmunder Signal Iduna Park die Entscheidung, wer ins Final Four einzieht. Der Gewinner darf das Final-Tour-Turnier im Juni selbst austragen. Nach einem 2:1 Auswärtssieg in Mailand besitzt das DFB-Team eine gute Ausgangslage.