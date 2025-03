DFB-Team: Was passiert bei einer Niederlage von Deutschland gegen Italien? Alle Informationen zum Final Four und der WM-Qualifikation

Deutschland kämpft aktuell gegen Italien um den Einzug in das Final Four der Nations League. SPOX blickt auf die Szenarien beim Scheitern der DFB-Elf.

Am heutigen Sonntag, den 23. März, trifft Deutschland im Viertelfinale der Nations League auf Italien. Das Rückspiel beginnt um 20.45 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund.

Nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel hat die DFB-Elf gute Chancen, am Abend den Einzug in das Final Four der Nations League perfekt zu machen. Aber was passiert wenn die Mannschaft von Julian Nagelsmann heute verliert?

SPOX verrät, welche Folgen eine Niederlage der DFB-Elf für das Final Four und die WM-Qualifikation hätte.