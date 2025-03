Deutschland hat das Viertelfinal-Hinspiel der Nations League in Italien mit 2:1 gewonnen. Die DFB-Profis in der Einzelkritik.

Oliver Baumann rechtfertigte seine Startelf-Nominierung, David Raum strauchelte links hinten und musste schon zur Pause runter, Joshua Kimmich flankte grandios, Rückkehrer Leon Goretzka knüpfte an seine starken Leistungen beim FC Bayern an und Joker Tim Kleindienst stach sofort. Das Rückspiel gegen Italien steigt am Sonntag in Dortmund.

