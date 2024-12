DFB-Team, Nations League: Wie kommt Deutschland Nationalmannschaft weiter und was passiert nach der Gruppenphase?

Deutschland spielt heute in der Nations League in Bosnien-Herzegowina. Hier erhaltet Ihr Informationen darüber, wie das DFB-Team weiter kommt und wie es nach der Gruppenphase weiter geht.

Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einem Sieg gegen Ungarn und einem Unentschieden in den Niederlanden in die Nations League 2024/25 gestartet. Am heutigen Freitag, 11. Oktober, kann das DFB-Team mit einem Sieg in Bosnien-Herzegowina (Spielbeginn 20.45 Uhr, live im TV bei RTL und im Livestream bei RTL+) einen großen Schritt in Richtung der nächsten Runde machen.