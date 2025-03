Deutschland trifft im Viertelfinale der Nations League auf Italien. Aber warum wurden Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen nicht nominiert?

In der Nations League steht das Viertelfinale an, das DFB-Team kämpft gegen Italien am 20. März im Giuseppe Meazza in Mailand und am 23. März im Signal-Iduna-Park in Dortmund um den Einzug ins Halbfinale.

Die deutsche Nationalmannschaft muss dabei auf Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen verzichten. Was die Gründe dafür sind, verrät SPOX.