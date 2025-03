Deutschland vs. Italien im Viertelfinale der Nations League! Warum Toni Kroos bei den Länderspielen nicht dabei ist, verrät SPOX.

Am Donnerstag, dem 20. März, und am Sonntag, dem 23. März, wird Deutschland in Mailand und Dortmund gegen Italien um ein Ticket für das Halbfinale der Nations League spielen. Beide Partien starten um 20.45 Uhr.

Toni Kroos wird nicht in der Schaltzentrale des DFB-Teams walten. Weshalb das so ist, erfahrt Ihr in diesem Artikel.