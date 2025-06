Das DFB-Team muss im Halbfinale der Nations League auf Jamal Musiala verzichten. SPOX verrät, warum der Mittelfeldmann gegen Portugal fehlt.

Für Deutschland wird es am heutigen Mittwoch, den 4. Juni, im Final Four der Nations League ernst. Das DFB-Team kämpft in der Allianz-Arena in München um 21 Uhr gegen Portugal um den Einzug in das Nations-League-Finale. Jamal Musiala steht Deutschland im Halbfinale allerdings nicht zur Verfügung.

Doch warum gehört Jamala Musiala heute nicht zum Aufgebot von Julian Nagelsmann? SPOX hat für Euch die Antwort.