DFB-Team, Kader von Deutschland: Warum ist Florian Wirtz gegen Italien in der Nations League nicht dabei?

Das DFB-Team muss im Viertelfinale der Nations League gegen Italien auf Florian Wirtz verzichten. Warum? Das verrät SPOX.

Im Rahmen des Nations-League-Viertelfinales muss Deutschland zweimal gegen Italien ran. Das Hinspiel wird in am 20. März in Mailand stattfinden, das Rückspiel am 23. März in Dortmund - los geht es jeweils um 20.45 Uhr.

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird dabei nicht auf Leistungsträger Florian Wirtz zurückgreifen können. Warum der Leverkusener nicht am Start ist, erfahrt Ihr hier.