Im Halbfinale der Nations League spielt heute Deutschland gegen Portugal. Doch warum ist Antonio Rüdiger nicht mit dabei? SPOX liefert die Antwort.

Am heutigen Mittwochabend, den 4. Juni, treffen im Final Four der Nations League das DFB-Team und Portugal aufeinander. Die Partie steigt in der Münchner Allianz-Arena um 21 Uhr. Das Team von Julian Nagelsmann muss heute allerdings ohne Antonio Rüdiger auskommen.

Warum Antonio Rüdiger gehen die Portugiesen fehlt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.