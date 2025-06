Im Final Four der Nations League kommt es heute zum Duell zwischen Deutschland und Portugal. Wo die Partie läuft, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Deutschland begegnet am heutigen Mittwoch, den 4. Juni, im Final Four der Nations Portugal. Das Halbfinalspiel wird um 21 Uhr angestoßen. Als Austragungsort der Partie dient die Allianz-Arena in München.

SPOX verrät Euch, wer das Nations-League-Duell live im TV und Livestream zeigt.