DFB-Team, EM Eröffnungsspiel: Wo läuft Deutschland vs. Schottland heute live im Free-TV und Livestream?

Das EM-Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland steht an. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Partie live im Free-TV und Livestream läuft.

Zum ersten Mal seit der WM 2006 findet in Deutschland wieder ein großes Fußballturnier statt. Die Hoffnungen auf eine Wiedergutmachung der vergangenen Jahre ist groß. Das erste Ziel des DFB-Teams ist das Erreichen des Achtelfinals. Ein Sieg im ersten Gruppenspiel wäre dafür ideal.

Am heutigen Freitag (14. Juni) trifft die deutsche Nationalmannschaft zum Eröffnungsspiel der EM auf die schottische Auswahl. Um 21 Uhr geht es los, gespielt wird in der Allianz Arena in München.