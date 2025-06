Nie zahlte ein Klub aus der Premier League mehr für einen Spieler! FC Liverpool macht historischen Transfer von Florian Wirtz offiziell

Florian Wirtz, den auch Bayern unbedingt wollte, ist ein Spieler des FC Liverpool. Er kostet zwischen 125 und 150 Millionen Euro Ablöse.

Der Wechsel von Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool ist offiziell. Um 20 Uhr (deutscher Zeit) gab der englische Traditionsklub die Verpflichtung bekannt. Die Ablösesumme besteht aus einer Sockelablöse von 125 Millionen Euro und sollte sich inklusive realistischer und erreichbarer Boni zwischen 135 und 140 MIllionen Euro einpendeln. Höchstens soll sie jene 150 Millionen Euro betragen, die Leverkusen von Anfang an gefordert hatte. Mehr als 121 Millionen Eur (Enzo Fernandez zum FC Chelsea 2022) kostete bisher kein Spieler, der in die Premier League wechselte. Wirtz ist auch der teuerste deutsche Spieler der Geschichte, den Rekord hielt bisher Kai Havertz, für den Chelsea einst 80 Millionen Euro an Leverkusen zahlte, und der teuerste Spieler aus der Bundesliga (vor Ousmane Dembele, der 2017 für 105 Millionen Euro vom BVB nach Barcelona wechselte).