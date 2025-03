Die letzten vier Mannschaften im DFB-Pokal warten gespannt auf ihre Gegner im Halbfinale. Wo die Auslosung übertragen wird? SPOX verrät es Euch.

Vier Mannschaften sind noch im DFB-Pokal vertreten und träumen vom Endspiel am 24. Mai in Berlin. Mit Spannung wird die Auslosung am heutigen Sonntag, den 2. März, erwartet. Die Auslosung findet im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt und beginnt ab 18.45 Uhr.

Doch wo läuft die Auslosung? SPOX verrät es Euch!