DFB-Pokal, Viertelfinale Übertragung: Warum läuft RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg heute nicht live bei ARD oder ZDF im Free-TV?

Wieso können die Zuschauer das Viertelfinale des DFB-Pokals zwischen RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg nicht im Free-TV schauen? SPOX hat alle Infos!

Am heutigen Mittwoch steht das Viertelfinale des DFB-Pokals an: Im letzten Spiel der Runde der letzten acht Mannschaften entscheidet sich zwischen RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg, wer das Halbfinale komplettiert. Vor heimischer Kulisse wollen die Leipziger die schwankende Formkurve endlich wieder ansteigen lassen und einem weiteren Pokalsieg näherkommen. Der VfL hingegen will in der Fremde an die letzten Leistungen in der Liga anknüpfen und favorisierte Leipziger aus dem Turnier nehmen.

SPOX verrät, warum die Begegnung nicht im Free-TV gezeigt wird!