DFB-Pokal Finale 2025, Tickets: Wo und wie kann ich Karten kaufen und wie viel Geld kosten sie?

Wie viel kosten die Tickets für das DFB-Pokalfinale und wo gibt es diese zu kaufen? SPOX hat alle Infos!

Am 25. Mai steht wieder einmal das Finale des DFB-Pokals im Berliner Olympiastadion an. Aktuell kämpfen die Mannschaften um den Einzug ins Halbfinale. In diesem werden dann die zwei Teilnehmer des Endspiels ausgemacht. Dort entscheidet sich, ob Bayer Leverkusen möglicherweise den Titel verteidigen kann oder ob ein anderes Team als Sieger aus der diesjährigen Saison hervorgehen kann.

SPOX verrät Euch, wie viel die Tickets kosten, und wo Ihr diese erwerben könnt!